За сутки 15 января пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Во время обстрелов противника один из украинских военных получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали.

На действия оккупантов украинская сторона ответила ответным огнем. Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке. Актуально Боевики на Донбассе проводят учебные стрельбы: бойцы ООС стали мишенями, – разведка Где нарушили договоренность боевики: Вблизи Гнутово и Талаковки – стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

– стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Трудовского – противник совершил несколько очередей из стрелкового оружия. Именно здесь был ранен украинский защитник.

– противник совершил несколько очередей из стрелкового оружия. Именно здесь был ранен украинский защитник. У Южного – пророссийские вооруженные формирования вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ,

– отметили в штабе Операции Объединенных сил. Отметим, что с начала суток 16 января на линии разграничения пока сохраняется тишина. Важно! Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. Почти ежедневно его нарушают пророссийские боевики. Больше о том, что происходит в зоне проведения Операции Объединенных сил можно прочитать здесь.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала