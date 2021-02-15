На заседании Совета национальной безопасности и обороны будут обсуждать обострение на Донбассе. К слову, его проведут 19 февраля в Офисе Президента.

Часть заседания СНБО пройдет в открытом режиме, а часть – в закрытом. Об этом заявила глава подкомитета по госбезопасности и обороне парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.

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Верещук убеждена, что будут рассматривать ситуацию на Донбассе.

Что известно о предстоящем заседании

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку к заседанию.

Темы для обсуждения не озвучили, однако в телеграмм-каналах предполагали, что заседание созывают из-за обострения на Донбассе.

К слову, у Зеленского необходимость мероприятия объяснили тем, что общество должно видеть государство, которое знает риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро.

Обратите внимание! После прошлого заседания СНБО применил санкции против нардепа Тараса Козака. Поэтому его каналы, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, заблокировали.

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