Ситуация на Донбассе, – Верещук о теме заседания СНБО, которое созывает Зеленский
На заседании Совета национальной безопасности и обороны будут обсуждать обострение на Донбассе. К слову, его проведут 19 февраля в Офисе Президента.
Источник:24 канал
Часть заседания СНБО пройдет в открытом режиме, а часть – в закрытом. Об этом заявила глава подкомитета по госбезопасности и обороне парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.
Важно Частично закрытое заседание СНБО: у Зеленского анонсируют жесткие решения
Верещук убеждена, что будут рассматривать ситуацию на Донбассе.
Что известно о предстоящем заседании
- Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку к заседанию.
- Темы для обсуждения не озвучили, однако в телеграмм-каналах предполагали, что заседание созывают из-за обострения на Донбассе.
- К слову, у Зеленского необходимость мероприятия объяснили тем, что общество должно видеть государство, которое знает риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро.
Обострение на Донбассе: последние новости
- Боевики срывали перемирие и раньше. Однако с начала 2021 года оккупанты все чаще стреляли прицельно по украинским позициям.
- За январь – февраль на Донбассе уже погибли 11 украинских защитников.
- Из-за обострения на передовой Трехсторонняя контактная группа даже дважды проведет заседание на этой неделе.
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