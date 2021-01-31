Проведение так называемого "форума" в оккупированном Донецке свидетельствует о том, что на Донбассе обостряется ситуация. От представителей оккупационной администрации на переговорах будут требовать определиться с позицией.

Источник: 24 канал

Свое отношение к пропагандистскому "форуму" в Донецке председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук высказал в эфире одного из телеканалов.

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Кравчук о последствиях "форума" в Донецке

Надо признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации. Не только потому, что прошел "Форум" и провозгласили разные заявления и тезисы. Здесь вопрос в концептуальном подходе,

– заявил Кравчук.

По его словам, представители оккупантов на заседании ТКГ не говорят о создании "российского национального государства".

"У нас будет вопрос на следующем заседании: а кого они представляют? Или такая же позиция у представителей ОРДЛО, участвующих в ТКГ, как у их предводителя и пропагандиста из России", – подчеркнул глава украинской делегации.

Он уточнил: если оккупанты подтвердят новую позицию, он обратится к представителю ОБСЕ Хайди Грау с заявлением, что нынешний порядок дня уже не актуален.

Ведь он основывался на том, что районы получат статус особого местного самоуправления, а не статус российского государственного образования.

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Обратите внимание! 28 января 2021 года в оккупированном Донецке состоялся форум, на который приехали российские пропагандисты и депутаты Госдумы. Оккупанты представили так называемую доктрину "Российский Донбасс", в которой предусмотрели захват всей территории Донецкой и Луганской областей, а также объединение квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".