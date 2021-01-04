С гранатометов в сторону украинских позиций: где и как нарушили режим тишины боевики на Донбассе
За 4 января российские вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили договоренность о прекращении огня. К счастью, украинские защитники от провокационных действий противника не пострадали.
На большинстве участков в зоне проведения операции Объединенных сил все же сохранялась тишина. Об этом сообщают в штабе ООС в фейсбуке.
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Где зафиксировали нарушения со стороны пророссийских боевиков:
- Неподалеку Водяного противник открыл неприцельный огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
- Вблизи Луганского боевики стреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ,
– рассказали в штабе ООС.
Саперы разминировали 2 гектара территории
Продолжают работать в зоне проведения боевых действий и саперы. 4 января им удалось разминировать 2 гектара территории и найти 6 взрывоопасных предметов.
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