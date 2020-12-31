Пророссийские боевики не смогли удержаться от нарушения режима тишины на Донбассе. 31 декабря они 1 раз проигнорировали договоренность о прекращении огня.

Противник стрелял возле Старогнатовки

Почти по всей линии разграничения в последний день 2020 года сохранялась тишина. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в фейсбуке.

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Однако вблизи Старогнатовки силы противника таки осуществили несколько выстрелов из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Поскольку эти действия носили провокационный характер, на них украинские военные не отвечали.

Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ,

- подчеркнули в штабе ООС.

Саперы разминировали 4 гектара территории

Тем временем, продолжают работать на Донбассе и саперы ГСЧС. Они разминировали 4 гектара территории, их находка – 66 взрывоопасных предметов.

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