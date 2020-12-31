Не без провокации перед Новым годом: где боевики открывали огонь на Донбассе
Пророссийские боевики не смогли удержаться от нарушения режима тишины на Донбассе. 31 декабря они 1 раз проигнорировали договоренность о прекращении огня.
Противник стрелял возле Старогнатовки
Почти по всей линии разграничения в последний день 2020 года сохранялась тишина. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Важно На Донбассе в 2020 году погибли по меньшей мере 75 военных: поименный список
Однако вблизи Старогнатовки силы противника таки осуществили несколько выстрелов из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Поскольку эти действия носили провокационный характер, на них украинские военные не отвечали.
Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ,
- подчеркнули в штабе ООС.
Саперы разминировали 4 гектара территории
Тем временем, продолжают работать на Донбассе и саперы ГСЧС. Они разминировали 4 гектара территории, их находка – 66 взрывоопасных предметов.
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