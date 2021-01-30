Коварные действия боевиков на Донбассе: нарушения, квадрокоптер с выстрелами и раненые украинцы
За сутки 29 января на Донбассе оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий противника 2 украинских защитников получили осколочные ранения.
Источник: штаб ООС в фейсбуке
Несмотря на действия оккупантов, ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил контролируют наши воины.
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Где нарушили режим тишины боевики:
- Вблизи Водяного: оккупанты применили квадрокоптер, с которого сбросили два выстрела ВОГ-17. Поэтому 2 украинских военных получили осколочные ранения. Пострадавших сразу госпитализировали.
- Возле Опытного: боевики совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
- Возле Авдеевки: оккупанты стреляли из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.
О фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ,
– отметили в штабе Операции Объединенных сил.
Отметим, что с начала суток 30 января нарушений режима тишины пока не зафиксировали.
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