За сутки 29 января на Донбассе оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий противника 2 украинских защитников получили осколочные ранения.

Источник: штаб ООС в фейсбуке Несмотря на действия оккупантов, ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил контролируют наши воины. Читайте также СБУ разыскивает россиянина, который пытал украинских военных: фото Где нарушили режим тишины боевики: Вблизи Водяного: оккупанты применили квадрокоптер, с которого сбросили два выстрела ВОГ-17. Поэтому 2 украинских военных получили осколочные ранения . Пострадавших сразу госпитализировали.

оккупанты применили квадрокоптер, с которого сбросили два выстрела ВОГ-17. Поэтому 2 украинских военных . Пострадавших сразу госпитализировали. Возле Опытного: боевики совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

боевики совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Возле Авдеевки: оккупанты стреляли из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. О фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ,

– отметили в штабе Операции Объединенных сил. Отметим, что с начала суток 30 января нарушений режима тишины пока не зафиксировали. Обратите внимание! За 29 января в зоне проведения ООС полиция зафиксировала 89 административных правонарушений. Проверили более 4 800 транспортных средств. Задержали 2 человек – теперь правоохранители выясняют, не причастны ли они к группировкам боевиков.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала