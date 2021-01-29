Обстрелы боевиков и огонь от украинцев: ситуация на Донбассе за сутки
За 28 января пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. На обстрелы оккупантов украинские военные реагировали огнем. О нарушении противника доложили ОБСЕ.
Источник: штаб ООС в фейсбуке
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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Где оккупанты нарушали режим тишины:
- Вблизи Водяного: пророссийские формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Неподалеку Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В штабе Операции Объединенных сил заверили, что ситуация на линии разграничения контролируется украинскими воинами.
Сколько правонарушений зафиксировала полиция
В зоне проведения ООС работают и подразделения полиции. Так за 28 января они зафиксировали 99 админнарушений. Полицейские проверили более 4 800 транспортных средств. Двух мужчин задержали и проверяют, не причастны ли они к формированиям боевиков.
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