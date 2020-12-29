За 28 декабря пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из-за таких действий противника ранения получил украинский военный. Его госпитализировали.

О нарушении договоренностей пророссийскими вооруженными силами уже сообщили представителям ОБСЕ. Об этом информирует штаб ООС в фейсбуке.

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Где открывали огонь оккупанты

Возле Водяного – стреляли из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил беспилотник. Его остановили украинские силы реагирования

– стреляли из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил беспилотник. Его остановили украинские силы реагирования Неподалеку Южного боевики также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов.

боевики также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов. Возле Марьинки и Авдеевки – противник стрелял из гранатометов различных систем.

– противник стрелял из гранатометов различных систем. Вблизи Светлодарска – враг применял автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

– враг применял автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Новоалександровки – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

– ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Чермалыка оккупанты стреляли из стрелкового оружия. Именно здесь наш воин получил ранения.

С начала суток 29 декабря нарушений режима тишины вблизи линии разграничения пока не зафиксировано.

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала