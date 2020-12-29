Более десятка обстрелов и раненный украинский воин: как прошли сутки на Донбассе
За 28 декабря пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из-за таких действий противника ранения получил украинский военный. Его госпитализировали.
О нарушении договоренностей пророссийскими вооруженными силами уже сообщили представителям ОБСЕ. Об этом информирует штаб ООС в фейсбуке.
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Где открывали огонь оккупанты
- Возле Водяного – стреляли из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил беспилотник. Его остановили украинские силы реагирования
- Неподалеку Южного боевики также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Марьинки и Авдеевки – противник стрелял из гранатометов различных систем.
- Вблизи Светлодарска – враг применял автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- Возле Новоалександровки – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
- Вблизи Чермалыка оккупанты стреляли из стрелкового оружия. Именно здесь наш воин получил ранения.
С начала суток 29 декабря нарушений режима тишины вблизи линии разграничения пока не зафиксировано.
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