Пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 26 декабря. В результате неприцельного обстрела оккупантов жертв и раненых среди наших защитников нет.

Украинские военные не открывали огонь

Пророссийские войска стреляли недалеко от Березового. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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Неприцельный огонь они открывали из стрелкового оружия.

Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и раненых нет,

– отметили в штабе операции Объединенных сил.

С начала суток 27 декабря по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Полиция задержала 3 человек, которых подозревают в причастности к боевикам

Работают в зоне проведения боевых действий и правоохранители. Полицейские за 26 декабря обнаружили 58 админправонарушений. Представители Нацполиции проверили почти 4 300 транспортных средств и 4 500 человек.

Обратите внимание! Силовики задержали 3 человек, подозреваемых в причастности к наемникам России.