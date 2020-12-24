Войска оккупантов 24 декабря уже 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате 2 украинских военных получили ранения.

Что происходит на Донбассе 24 декабря

О ситуации в районе проведения Операции объединенных сил и пострадавших бойцах ВСУ сообщают в фейсбуке штаба ООС.

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Боевики в течение 24 декабря уже 5 раз обстреляли украинские позиции. В частности, возле Водяного, что на Приазовье, враг 4 раза открывал огонь вблизи украинских позиций. Били войска оккупантов из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Двое украинских защитников пострадали.

Что известно о раненых военных

Один из них получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе Красногоровки Донецкой области. Защитнику оказали медицинскую помощь, его оперативно доставили в лечебное учреждение. Жизни бойца ничего не угрожает.

в районе Красногоровки Донецкой области. Защитнику оказали медицинскую помощь, его оперативно доставили в лечебное учреждение. Жизни бойца ничего не угрожает. Еще один военнослужащий получил ранения во время обстрела российскими наемниками украинских позиций в районе Шумов Торецкого горсовета Донецкой области. Боец получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.

В штабе отмечают, что на многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные предоставили адекватный ответ.

Обратите внимание! Боевики на Донбассе регулярно нарушают перемирие. За сутки 23 декабря оккупанты 3 раза обстреляли позиции ВСУ. К счастью, раненых или погибших среди украинских воинов нет.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала