Пророссийские боевики на Донбассе вновь проигнорировали договоренность о прекращении огня. 24 января режим тишины оккупанты нарушили 4 раза.

О фактах нарушений проинформировали мониторинговую миссию ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Фейсбуке.

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Где оккупанты нарушали режим тишины:

Вблизи Песков – враг дважды стрелял в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, стрелкового оружия и противотанкового гранатомета.

– враг дважды стрелял в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, стрелкового оружия и противотанкового гранатомета. Неподалеку Водяного – оккупанты стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

– оккупанты стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. У Южного – стреляли из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

К счастью, боевых потерь и раненых среди украинских военных нет.

В зоне проведения ООС работают саперы

Вдоль линии разграничения продолжают работать саперы ГСЧС. Они разминировали почти 2 гектара территории и обнаружили 194 взрывоопасных предмета.

Больше новостей о том, что происходит в зоне проведения Операции Объединенных сил, можно прочитать здесь.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала