Огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия: какая ситуация на Донбассе за день
Пророссийские боевики на Донбассе вновь проигнорировали договоренность о прекращении огня. 24 января режим тишины оккупанты нарушили 4 раза.
О фактах нарушений проинформировали мониторинговую миссию ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Фейсбуке.
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Где оккупанты нарушали режим тишины:
- Вблизи Песков – враг дважды стрелял в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, стрелкового оружия и противотанкового гранатомета.
- Неподалеку Водяного – оккупанты стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
- У Южного – стреляли из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
К счастью, боевых потерь и раненых среди украинских военных нет.
В зоне проведения ООС работают саперы
Вдоль линии разграничения продолжают работать саперы ГСЧС. Они разминировали почти 2 гектара территории и обнаружили 194 взрывоопасных предмета.
Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала
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