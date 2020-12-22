В течение 21 декабря пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получили осколочные ранения 2 украинских военных, их госпитализировали.

Медики отметили, что состояние здоровья раненых воинов-удовлетворительное. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

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Где противник нарушал договоренности:

Недалеко от Золотого-4 оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Южного, Луганского и Шумов боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Именно вблизи Южного наши защитники и получили ранения.

Вблизи Водяного – противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета.

На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск, украинские защитники открывали огонь в ответ,

– рассказали в штабе ООС.

Отметим, что с начала суток 22 декабря на линии разграничения пока сохраняется тишина.

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к наемникам России

Представители Нацполиции в районе проведения Операции Объединенных сил обнаружили 68 админнарушений. Правоохранителям удалось задержали мужчину, которого подозревают в причастности к вооруженным формированиям России и ее наемников.

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