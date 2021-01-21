Украинского военного госпитализировали

Именно возле Старогнатовки оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Об этом информирует пресс-служба Операции Объединенных сил в фейсбуке.

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Раненого защитника госпитализировали. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ,

– отметили в штабе ООС.

С начала 21 января вдоль всей линии разграничения нарушений режима пока сохраняется тишина.

В зоне проведения ООС работают представители Нацполиции

В зоне проведения ООС представители полиции зафиксировали 78 административных правонарушений. Подразделения правоохранителей проверили более 4260 транспортных средств и почти 4 тысячи человек.

Обратите внимание! Двух человек задержали – возможно, они причастны к вооруженным формированиям России.