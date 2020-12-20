В течении 20 декабря на Донбассе пророссийские боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня. Они открывали огонь из противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и противотанкового ракетного комплекса.

Поскольку обстрелы противника носили провокационный характер, украинские защитники огонь в ответ не открывали. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

Ранее Не только активное использование оружия: боевики все чаще прибегают к применению беспилотников

К счастью, боевых потерь и ранений среди наших воинов нет.

Где нарушали режим тишины боевики:

Неподалеку от Песков – противники стреляли из автоматических станковых гранатометов;

– противники стреляли из автоматических станковых гранатометов; Вблизи Авдеевки и Водяного – из ручных противотанковых гранатометов;

– из ручных противотанковых гранатометов; В этих направлениях и в районе Павлополя – открывали огонь из стрелкового оружия.

– открывали огонь из стрелкового оружия. В направлении Южного – оккупанты вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими военнослужащими,

– отметили в штабе ООС,

В районе проведения ООС работают саперы

Саперы ГСЧС за 20 декабря разминировали более 3 гектаров территории. Они обнаружили 65 взрывоопасных предметов. Их передали на уничтожение.

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