Из гранатометов в сторону украинских позиций: боевики на Донбассе не прекращают обстрелы
В течении 20 декабря на Донбассе пророссийские боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня. Они открывали огонь из противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и противотанкового ракетного комплекса.
Поскольку обстрелы противника носили провокационный характер, украинские защитники огонь в ответ не открывали. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.
Ранее Не только активное использование оружия: боевики все чаще прибегают к применению беспилотников
К счастью, боевых потерь и ранений среди наших воинов нет.
Где нарушали режим тишины боевики:
- Неподалеку от Песков – противники стреляли из автоматических станковых гранатометов;
- Вблизи Авдеевки и Водяного – из ручных противотанковых гранатометов;
- В этих направлениях и в районе Павлополя – открывали огонь из стрелкового оружия.
- В направлении Южного – оккупанты вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими военнослужащими,
– отметили в штабе ООС,
В районе проведения ООС работают саперы
Саперы ГСЧС за 20 декабря разминировали более 3 гектаров территории. Они обнаружили 65 взрывоопасных предметов. Их передали на уничтожение.
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