На Донбассе за 12 января пророссийские боевики 11 раз нарушили режим тишины. Один украинский воин получил осколочное ранение. Из-за обстрелов оккупантов украинские военные несколько раз открывали ответный огонь.

Большинство из нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом информирует штаб ООС в Фейсбуке.

Важно На Донбассе от выстрела вражеского снайпера погиб украинский боец: известно его имя

Где открывал огонь противник:

Неподалеку Песков и Водяного – боевики стреляли из минометов 82 калибра и стрелкового оружия.

– боевики стреляли из минометов 82 калибра и стрелкового оружия. Вблизи Песков – открывали огонь из гранатометов различных систем.

– открывали огонь из гранатометов различных систем. В пригороде Авдеевки – стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

– стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов.

– из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Верхнеторецка – из крупнокалиберных пулеметов.

– из крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Водяным и Павлополем противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Водяного – из автоматических станковых гранатометов.

– из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Украинский защитник получил осколочное ранение

В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Его доставили в больницу. Состояние здоровья воина медики оценивают как удовлетворительное.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ,

– отметили в штабе ООС.

С начала 13 января на линии разграничения пока сохраняется тишина.

Больше новостей о войне на Донбассе можно прочитать здесь.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала