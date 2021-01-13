Противник не прекращает многочисленных обстрелов на Донбассе: ранен украинский защитник
На Донбассе за 12 января пророссийские боевики 11 раз нарушили режим тишины. Один украинский воин получил осколочное ранение. Из-за обстрелов оккупантов украинские военные несколько раз открывали ответный огонь.
Большинство из нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом информирует штаб ООС в Фейсбуке.
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Где открывал огонь противник:
- Неподалеку Песков и Водяного – боевики стреляли из минометов 82 калибра и стрелкового оружия.
- Вблизи Песков – открывали огонь из гранатометов различных систем.
- В пригороде Авдеевки – стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Верхнеторецка – из крупнокалиберных пулеметов.
- Рядом с Водяным и Павлополем противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Водяного – из автоматических станковых гранатометов.
- Недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Украинский защитник получил осколочное ранение
В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Его доставили в больницу. Состояние здоровья воина медики оценивают как удовлетворительное.
На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ,
– отметили в штабе ООС.
С начала 13 января на линии разграничения пока сохраняется тишина.
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