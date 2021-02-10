Пророссийские боевики 10 февраля 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинский воин получил огнестрельное ранение. Также оккупанты запустили беспилотник, который сбросил 2 выстрела у Золотого-4.

На прицельные обстрелы украинские защитники давали адекватный ответ.

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Где нарушали режим тишины боевики:

Возле Песков : оккупанты открывали прицельный огонь из снайперского и стрелкового оружия. Из-за обстрела украинский военный получил ранения.

: оккупанты открывали прицельный огонь из снайперского и стрелкового оружия. Из-за обстрела украинский военный получил ранения. У Водяного : противник стрелял из ручного противотанкового гранатомета.

: противник стрелял из ручного противотанкового гранатомета. Вблизи Золотого: беспилотник сбросил 2 выстрела ВОГ-17.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ,

– говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил.

Что известно о состоянии раненого

Украинского защитника, которого ранили возле Песков, экстренно доставили в больницу. Состояние пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Обратите внимание! В зоне проведения ООС выполняют задачи также саперы ГСЧС. Они разминировали 5 гектаров и нашли 88 взрывоопасных предметов.