Оккупанты запустили беспилотник с гранатами: как ответили украинские военные
Пророссийские боевики 10 февраля 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинский воин получил огнестрельное ранение. Также оккупанты запустили беспилотник, который сбросил 2 выстрела у Золотого-4.
Источник:фейсбук штаба ООС
На прицельные обстрелы украинские защитники давали адекватный ответ.
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Где нарушали режим тишины боевики:
- Возле Песков: оккупанты открывали прицельный огонь из снайперского и стрелкового оружия. Из-за обстрела украинский военный получил ранения.
- У Водяного: противник стрелял из ручного противотанкового гранатомета.
- Вблизи Золотого: беспилотник сбросил 2 выстрела ВОГ-17.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ,
– говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил.
Что известно о состоянии раненого
Украинского защитника, которого ранили возле Песков, экстренно доставили в больницу. Состояние пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.
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