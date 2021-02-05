В течение 4 февраля войска оккупанта 4 раза нарушили режим перемирия на Донбассе. В результате обстрела у Южного пострадал украинский защитник.

Источник: фейсбук штаба ООС

Боевики стреляли в сторону населенных пунктов в районе ответственности оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток". О нарушениях оккупантов уже сообщили представителям ОБСЕ.

Читайте также Мирного процесса уже нет, – Аваков о командировке Хомчака на Донбасс

Какие нарушения российских наемников зафиксировали

Вблизи Южного враг совершил прицельный обстрел позиций украинских защитников из 82-миллиметрового миномета и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина оперативно госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь.

У Крымского выявили факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений.

выявили факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений. Неподалеку Водяного , что на Приазовье, враг произвел несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

, что на Приазовье, враг произвел несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Павлополя российские наемники открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Ситуация на фронте 5 января

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня. Неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обратите внимание! Ранее по приказу Владимира Зеленского начали инспекцию подразделений Вооруженных сил, воюющих на Донбассе. В планах – проверка готовности военных выполнять задачи, а также эффективности мер Минобороны и ВСУ.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала