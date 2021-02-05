Боевики ранили украинского защитника и обустроили позиции возле Крымского
В течение 4 февраля войска оккупанта 4 раза нарушили режим перемирия на Донбассе. В результате обстрела у Южного пострадал украинский защитник.
Источник: фейсбук штаба ООС
Боевики стреляли в сторону населенных пунктов в районе ответственности оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток". О нарушениях оккупантов уже сообщили представителям ОБСЕ.
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Какие нарушения российских наемников зафиксировали
- Вблизи Южного враг совершил прицельный обстрел позиций украинских защитников из 82-миллиметрового миномета и стрелкового оружия.
В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина оперативно госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь.
- У Крымского выявили факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений.
- Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг произвел несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.
- Вблизи Павлополя российские наемники открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Ситуация на фронте 5 января
С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня. Неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
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