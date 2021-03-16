Система по электронному уголовному производству вскоре станет доступной для использования. Введение "суда в смартфоне" является целью законопроекта, зарегистрированного президентом Украины.

Пользователями системы, с разноуровневыми правами доступа, будут правоохранители, а также стороны обвинения и защиты. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

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"Система электронного уголовного производства уже почти готова для применения в уголовных производствах, находящихся в НАБУ, САП и ВАКС, и ожидает лишь на законодательное урегулирование для начала работы", – заявил Денис Малюська.

В сообщении Минюста говорится, что соответствующая система сможет поспособствовать повышению эффективности уголовного процесса, облегчив взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты. Одновременно уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов.

Уголовные производства в "бумаге" – это не только неудобно и неэкологично, это и огромный круг для злоупотреблений – о "войне" между отдельными судами и органами досудебного расследования,

– сказал Денис Малюська.

Изменения в уголовном процессе

Министр юстиции заявил, что внедрение информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования позволит в будущем полностью отказаться от бумажного производства в уголовном процессе.

В частности, положения проекта закона о введении новой системы досудебного расследования будут определять равенство правового статуса бумажных и электронных документов в уголовном процессе.

Система "суд в смартфоне": кратко