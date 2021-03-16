Система майже готова для застосування, – Малюська про "суд у смартфоні"
Система щодо електронного кримінального провадження незабаром стане доступною для використання. Запровадження "суду у смартфоні" є метою законопроєкту, зареєстрованого президентом України.
Источник:Кабінет міністрів України
Користувачами системи, з різнорівневими правами доступу, будуть правоохоронці, а також сторони обвинувачення та захисту. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
До теми Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про "суд у смартфоні"
"Система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування у кримінальних провадженнях, що перебувають у НАБУ, САП та ВАКС, і очікує лише на законодавче врегулювання для початку роботи", – заявив Денис Малюська.
У повідомленні Мін'юсту мовиться, що відповідна система зможе посприяти підвищенню ефективності кримінального процесу, полегшивши взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту. Водночас – зменшиться надмірна бюрократизація процесів.
Кримінальні провадження у "папері" – це не тільки незручно та неекологічно, це і величезне коло для зловживань – про "війни" між окремими судами та органами досудового розслідування,
– сказав Денис Малюська.
Зміни у кримінальному процесі
Міністр юстиції заявив, що запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування дозволить у майбутньому повністю відмовитись від паперового провадження у кримінальному процесі.
Зокрема, положення проєкту закону щодо запровадження нової системи досудового розслідування визначатимуть рівність правового статусу паперових та електронних документів у кримінальному процесі.
Система "суд у смартфоні": коротко
- 1 березня Володимир Зеленський анонсував в Україні створення системи "суд у смартфоні", яка дозволить скоротити судовий процес і мінімізувати корупцію.
- 15 березня президент подав відповідний проєкт закону на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.
Поделиться новостью