2021 принесет новые погодные рекорды: синоптики прогнозируют в Украине сильную засуху
Эксперты прогнозируют, что 2021 год будет еще жарче, чем предыдущий. В результате в Украине могут обостриться проблемы с урожайностью и питьевой водой, пересыхать реки.
Источник:"РБК-Украина"
О дальнейшем потеплении в Украине изданию рассказали в пресс-службе Национального экологического совета.
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Погода в 2021 году: что говорят экологи
Там ожидают, что 2021 год будет значительно теплее предыдущего, который установил рекорды по числу дней в году с температурой выше 30 градусов.
Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины. В то же время степь атакует засуха,
– заявили эксперты.
Что будет с урожайностью
Изменения климата могут привести к преждевременному созреванию яровых культур, снизив их урожайность. Зато условия вегетации для озимой пшеницы станут более благоприятными.
Также озимый рапс лучше будет расти в северных регионах и хуже в степи. На Север перейдут и зоны выращивания сои и подсолнечника. Проблематичным может стать выращивание кукурузы.
Также прогнозируют распространение различных болезней растений, вредителей, активизацию сорняков.
Будут угрозы стихийных явлений
По прогнозам экологов, в Николаевской, Херсонской, Одесской областях станут чаще засухи и суховеи. В течение ближайших лет их количество увеличится на 15 – 30%.
В центральных областях чаще будут дуть сильные ветры и падать град. В западных регионах частые обильные дожди, поэтому наводнений там не избежать.
От неестественно жаркого климата прежде всего будут страдать малые водотоки. Они будут мелеть, пересыхать. За последние 20 лет с карты Украины исчезло более 10 тысяч малых рек,
– говорят экологи.
Эксперты убеждены, что Украине нужна продуманная государственная водная программа, которая бы смогла уберечь большую часть водоемов от катастрофы.
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Какой будет весна в Украине
- Синоптики прогнозируют в 2021 году холодную весну.
- В марте в Украине еще стоит ожидать морозов и даже в апреле будет довольно прохладно.
- Однако уже в мае ситуация с погодой кардинально изменится.
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