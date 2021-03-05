Эксперты прогнозируют, что 2021 год будет еще жарче, чем предыдущий. В результате в Украине могут обостриться проблемы с урожайностью и питьевой водой, пересыхать реки.

О дальнейшем потеплении в Украине изданию рассказали в пресс-службе Национального экологического совета.

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Там ожидают, что 2021 год будет значительно теплее предыдущего, который установил рекорды по числу дней в году с температурой выше 30 градусов.

Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины. В то же время степь атакует засуха,

– заявили эксперты.

Что будет с урожайностью

Изменения климата могут привести к преждевременному созреванию яровых культур, снизив их урожайность. Зато условия вегетации для озимой пшеницы станут более благоприятными.

Также озимый рапс лучше будет расти в северных регионах и хуже в степи. На Север перейдут и зоны выращивания сои и подсолнечника. Проблематичным может стать выращивание кукурузы.

Также прогнозируют распространение различных болезней растений, вредителей, активизацию сорняков.

Будут угрозы стихийных явлений

По прогнозам экологов, в Николаевской, Херсонской, Одесской областях станут чаще засухи и суховеи. В течение ближайших лет их количество увеличится на 15 – 30%.

В центральных областях чаще будут дуть сильные ветры и падать град. В западных регионах частые обильные дожди, поэтому наводнений там не избежать.

От неестественно жаркого климата прежде всего будут страдать малые водотоки. Они будут мелеть, пересыхать. За последние 20 лет с карты Украины исчезло более 10 тысяч малых рек,

– говорят экологи.

Эксперты убеждены, что Украине нужна продуманная государственная водная программа, которая бы смогла уберечь большую часть водоемов от катастрофы.

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