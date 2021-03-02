Зима еще вернется: синоптики снова прогнозируют снег
Сейчас в Украину пришло потепление, на днях будет светить солнце, а столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Однако уже с 5 марта в северных и западных областях прогнозируют похолодание и снег.
Источник:Укргидрометцентр
Несмотря на календарную весну, зима еще напомнит о себе – прохладной погодой и снегом.
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В Украине прогнозируют снег
В северных и западных областях 5 марта будет падать небольшой мокрый снег и дождь, в Карпатах ожидают умеренные осадки.
Температура ночью 0...+5 градусов, днем будет +4...+9 градусов. В то же время на юге воздух прогреется до 13 градусов.
На дорогах, кроме юга и востока, местами прогнозируют гололедицу.
Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-восточный, будет разгоняться до 7 – 12 метров в секунду...
На Киевщине 5 марта тоже пройдет небольшой мокрый снег и дождь, а температура составит +2 ...+4 градуса, а на дорогах может быть скользко.
Прогноз погоды на 5 марта / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
6 марта низкие температуры на Западе и Севере сохранятся, однако снег уже не будет падать. Зато осадки ожидают в восточных областях.
Прогноз погоды на 6 марта / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Какой будет весна в Украине
- Синоптики прогнозируют в 2021 году холодную весну.
- В марте в Украине еще следует ожидать морозов и даже в апреле будет довольно прохладно.
- Однако уже в мае ситуация с погодой кардинально изменится.
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