Сейчас в Украину пришло потепление, на днях будет светить солнце, а столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Однако уже с 5 марта в северных и западных областях прогнозируют похолодание и снег.

Несмотря на календарную весну, зима еще напомнит о себе – прохладной погодой и снегом.

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В Украине прогнозируют снег

В северных и западных областях 5 марта будет падать небольшой мокрый снег и дождь, в Карпатах ожидают умеренные осадки.

Температура ночью 0...+5 градусов, днем ​​будет +4...+9 градусов. В то же время на юге воздух прогреется до 13 градусов.

На дорогах, кроме юга и востока, местами прогнозируют гололедицу.

Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-восточный, будет разгоняться до 7 – 12 метров в секунду...

На Киевщине 5 марта тоже пройдет небольшой мокрый снег и дождь, а температура составит +2 ...+4 градуса, а на дорогах может быть скользко.



Прогноз погоды на 5 марта / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

6 марта низкие температуры на Западе и Севере сохранятся, однако снег уже не будет падать. Зато осадки ожидают в восточных областях.



Прогноз погоды на 6 марта / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Детальный прогноз погоды в областях Украины на 3 марта читайте здесь.

Какой будет весна в Украине