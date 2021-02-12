Неблагоприятные погодные условия не оставят Украину в покое в ближайшее время. Во многих областях 13 февраля – метели и шквальный ветер. Водителям также стоит быть осторожными, ведь на дорогах снова гололедица и налипание снега.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в большинстве областей Украины 13 февраля – мощные порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.

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Где прогнозируют метели

Заметет снегом жителей Ровненщины, Житомирщины, Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областей.

В Киеве и Киевской области тоже следует быть готовыми к метели.

На дорогах большинства областей и дальше гололедица. В Сумской, Полтавской областях и на Кировоградщине – еще и налипание мокрого снега. Уровень опасности І – желтый.



Неблагоприятные погодные условия в Украине / Данные Укргидрометцентра

Холоднее всего будет в северных областях

Источник: Укргидрометцентр

Также 13 февраля придется достать из шкафа еще больше теплых вещей, ведь в Украине похолодает. Холоднее всего будет в северных областях. На Киевщине, Сумщине и Черниговщине днем прогнозируют -11...-13.