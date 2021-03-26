Символизирует свободу, – Зеленский поздравил евреев с праздником Песах
Владимир Зеленский в пятницу, 26 марта, поздравил евреев с праздником Песах (Пасхой). Президент подчеркнул, что Украина – многонациональная страна.
Источник:Твиттер Владимира Зеленского
По словам Зеленского, "каждый народ добавляет свои традиции в нашу общую культуру". Именно это делает Украину такой интересной и разнообразной.
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Каждый народ добавляет свои традиции в нашу общую культуру, что делает ее интересной и разнообразной. Песах символизирует свободу,
– отметил украинский лидер.
Зеленский поздравил еврейский народ и пожелал всем процветания и мира.
Свое сообщение президент подытожил словами "счастливой Пасхи".
Что такое Песах
- Песах – это еврейская Пасха.
- Она символизирует освобождение еврейского народа от рабства в Египте.
- Обычно праздник длится 8 дней.
- В переводе с иврита слово "Песах" переводится, как "тот, что прошел мимо".
- Главным блюдом праздника является маца – пресный хлеб.
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