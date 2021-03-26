Владимир Зеленский в пятницу, 26 марта, поздравил евреев с праздником Песах (Пасхой). Президент подчеркнул, что Украина – многонациональная страна.

По словам Зеленского, "каждый народ добавляет свои традиции в нашу общую культуру". Именно это делает Украину такой интересной и разнообразной.

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Каждый народ добавляет свои традиции в нашу общую культуру, что делает ее интересной и разнообразной. Песах символизирует свободу,

– отметил украинский лидер.

Зеленский поздравил еврейский народ и пожелал всем процветания и мира.

Свое сообщение президент подытожил словами "счастливой Пасхи".

Что такое Песах