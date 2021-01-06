Президент Владимир Зеленский 6 января поздравил украинцев с Рождеством и Сочельником. Глава государства отметил, что нынешний праздник особенный. Поэтому стоит позаботиться, чтобы традиционные колядки были еще и безопасными.

Что сказал Зеленский

Президент отметил, что Рождество является символом добра и непобедимости. Видеопоздравление Зеленский обнародовал в телеграмм-канале.

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Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. Не существует лучшего дня, чтобы объясниться между собой, поэтому пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства пожелал украинцам крепкого здоровья, чтобы все могли чувствовать вкус и аромат кутьи и 12 блюд на столе.

"Берегите себя, свою семью и нашу Украину. Христос родился! Славим Его!"– подытожил президент.

Обратите внимание! Верующие восточного обряда 7 января отмечают один из крупнейших религиозных праздников – Рождество, вечер 6 января считают святым.

Смотрите видеопоздравление Зеленского: