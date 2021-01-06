"Символ непобедимости добра": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством – видео
Президент Владимир Зеленский 6 января поздравил украинцев с Рождеством и Сочельником. Глава государства отметил, что нынешний праздник особенный. Поэтому стоит позаботиться, чтобы традиционные колядки были еще и безопасными.
Что сказал Зеленский
Президент отметил, что Рождество является символом добра и непобедимости. Видеопоздравление Зеленский обнародовал в телеграмм-канале.
Кстати Рождественские богослужения из Михайловского и Патриаршего соборов: где смотреть
Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. Не существует лучшего дня, чтобы объясниться между собой, поэтому пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну,
– подчеркнул Зеленский.
Кроме того, глава государства пожелал украинцам крепкого здоровья, чтобы все могли чувствовать вкус и аромат кутьи и 12 блюд на столе.
"Берегите себя, свою семью и нашу Украину. Христос родился! Славим Его!"– подытожил президент.
Смотрите видеопоздравление Зеленского:
Поделиться новостью