Символ 2021 года – бык, животное с особым характером. Большинство из них являются добрыми, однако иногда быки бывают и злопамятными.

Если это животное ударить – оно может со временем ответить таким же ударом. Подробнее о символе 2021 года – в сюжете 24 канала.

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Особенности животного

В селе Большие Викнини на Тернопольщине сейчас находится более 200 животных. Заместитель директора агрофирмы Андрей Довгаль добавил, что быки своенравны, а также – иногда агрессивно настроены.

В то же время Владимир Роля, владелец только одного быка, отметил, что особенность этого животного не только в норове, Бык также нуждается в усиленном питании.



В селе Большие Викнини находится более 200 животных / Скриншот из видео

По его словам, животное в возрасте 1,5 года уже весит полтонны, а впоследствии – вес может увеличиться вдвое.

Бык – символ изобилия

2021 год – это год Белого металлического быка. В восточном календаре бык ассоциируется с землей, а в Украине – это символ достатка. Сотни лет к коровам и быкам уважительно относились наши предки.

Для украинцев – это благосостояние и богатство. Есть очень много поговорок, например: "Якщо будуть корови, якщо будуть бички – то не будуть голодні діточки",

– рассказала кандидат исторических наук Леся Костюк.

По ее словам, в нашей стране количество скота даже определяло статус семьи.

Уважительное отношение к быкам

В народной традиции, согласно информации Леси Костюк, украинцы изображали быков даже на картинах: были определенные фрагменты в вышивке и гончарной росписи. Также существует много ритуалов, которые связаны с быками.

"Украинцы очень хорошо относились к быкам. Это можно проследить как в календарной, так и в семейной обрядности. Этот год должен принести благосостояние, согласие и мир", – сказала кандидат исторических наук.



Кандидат исторических наук о символе 2021 года / Скриншот из видео

Прогнозы астрологов

В то же время, по прогнозам астрологов, 2021 будет более удачным, чем предыдущий год. Он станет толчком для больших изменений в социальной и общественной сферах.

В частности, есть прогнозы и по улучшению материального состояния для всех знаков зодиака. Также украинцы выразили свои надежды относительно завершения войны.



2021 год станет толчком для больших изменений / Скриншот из видео