Российская пропагандистка в Донецке просила Путина аннексировать Донбасс
Главный редактор российских пропагандистских каналов "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян призвала Россию забрать Донецкую и Луганскую области. Об этом она заявила 28 января в ходе форума "Русский Донбасс", который состоялся в оккупированном Донецке.
Источник: телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Едва ли не самая главная российская пропагандистка отметила, что население, проживающее на Донбассе, хочет быть частью именно России.
К теме Главная пропагандистка Путина приехала в оккупированный Донецк: с какой целью
Люди Донбасса хотят быть частью России, – Симоньян
По словам Симоньян, люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью "нашей большой и щедрой родины". Поэтому Россия должна им это обеспечить.
Россия, матушка, забери Донбасс домой,
– отметила она в оккупированном Донецке.
Речь Симоньян во время форума "Русский Донбасс": видео
Также в форуме, организованном оккупационной властью Донецкой области принял участие ее муж – телеведущий Тигран Кеосаян, журналист и пропутинский депутат городской думы Москвы Роман Бабаян, а также еще один российский депутат Андрей Козенко.
Что известно о визите Симоньян в оккупированный Донецк
- Симоньян, которая управляет российскими пропагандистскими СМИ, 27 января приехала в оккупированный Донецк.
- Пророссийские боевики пригласили ее принять участие в запланированном форуме "Русский Донбасс".
- В своем инстаграме Симоньян опубликовала фото, подтверждающее ее пребывание на оккупированной территории. Она сфотографировалась возле знака въезда в Донецк и подписала фотографию "Если кто меня потерял, я здесь".
Кто такая Симоньян?
Это российская журналистка, главный редактор информационного агентства "Россия сегодня" (с 2013) и телеканала RT – Russia Today (с 2005).
В конце декабря 2020 года Симоньян получила миллион рублей премии от Путина за "личный вклад в развитие СМИ".
Она, как и возглавляемые ею медиаресурсы всегда поддерживали политику Путина, включая агрессию против Украины. Поэтому с 2014 года фамилию Симоньян находится в перечне российских пропагандистов, которым запрещен въезд на украинские земли.
Поделиться новостью