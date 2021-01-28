Главный редактор российских пропагандистских каналов "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян призвала Россию забрать Донецкую и Луганскую области. Об этом она заявила 28 января в ходе форума "Русский Донбасс", который состоялся в оккупированном Донецке.

Источник: телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"

Едва ли не самая главная российская пропагандистка отметила, что население, проживающее на Донбассе, хочет быть частью именно России.

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Люди Донбасса хотят быть частью России, – Симоньян

По словам Симоньян, люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью "нашей большой и щедрой родины". Поэтому Россия должна им это обеспечить.

Россия, матушка, забери Донбасс домой,

– отметила она в оккупированном Донецке.

Речь Симоньян во время форума "Русский Донбасс": видео

Также в форуме, организованном оккупационной властью Донецкой области принял участие ее муж – телеведущий Тигран Кеосаян, журналист и пропутинский депутат городской думы Москвы Роман Бабаян, а также еще один российский депутат Андрей Козенко.

Что известно о визите Симоньян в оккупированный Донецк

Симоньян, которая управляет российскими пропагандистскими СМИ, 27 января приехала в оккупированный Донецк.

Пророссийские боевики пригласили ее принять участие в запланированном форуме "Русский Донбасс".

В своем инстаграме Симоньян опубликовала фото, подтверждающее ее пребывание на оккупированной территории. Она сфотографировалась возле знака въезда в Донецк и подписала фотографию "Если кто меня потерял, я здесь".