В Симферополе пересохло важное водохранилище: ужасающие кадры
В оккупированном Крыму высохло Аянское водохранилище. Именно оно поставляло воду жителям Симферополя.
Водохранилище превратилось в пустыню с потрескавшейся землей. Соответствующее видео в Телеграме опубликовал пользователь Анатолий Штирлиц.
К слову В оккупированном Крыму уменьшились запасы воды за год: насколько критична ситуация
От реки Аян остался лишь небольшой ручей, который впадает в маленькую лужу в низине.
Какие еще водоемы высохли в Крыму
- Из-за засухи в Крыму высох водопад Су-Учхан. Вместо красивых пейзажей теперь видны только отдельные ручейки в нескольких местах на покрытых мхом глыбах.
- В небольшую лужу превратилось Чернореченское водохранилище, расположенное вблизи Севастополя.
- Из-за жары Симферопольское водохранилище уже успело не только обмелеть, но и обрасти растительностью.
- В Солнечной Долине полностью высохло одно из самых красивых в Украине озер Три Сестры.
- В Белогорском районе пересохла река Танасу. Кроме этого, на территории также высохли несколько прудов.
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