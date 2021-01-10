В оккупированном Крыму высохло Аянское водохранилище. Именно оно поставляло воду жителям Симферополя.

Водохранилище превратилось в пустыню с потрескавшейся землей. Соответствующее видео в Телеграме опубликовал пользователь Анатолий Штирлиц.

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От реки Аян остался лишь небольшой ручей, который впадает в маленькую лужу в низине.

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