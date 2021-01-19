Россия в оккупированном ею Симферополе "обеспечила" людей водой, правда – коричневой. Местные жители жалуются на ее вид и запах, но "власть" говорит, что все в порядке – вода же хлорированная.

Во временно оккупированном Россией Симферополе из кранов течет темно-коричневая вода. Фото в доказательство этого местные жители публикуют в соцсетях, пишет 24 канал.

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Что происходит с водой в Симферополе в январе 2021

Блогер и офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан опубликовал в своем телеграм-канале фото людей, которые делились в соцсетях своими наблюдениями за водой.



Вода в Симферополе и комментарии пользователей соцсетей о ней / Фото из телеграма a_shtirlitz

Автор фото (житель района Московского кольца) ситуацию с водой в оккупированном Россией Симферополе назвал издевательством . В комментариях люди также писали, что в старом городе вода пахнет йодом и имеет странный вкус.

Какая вода течет из кранов в Симферополе в январе: фото из соцсетей

"Власть" Крыма не видит проблемы: "Вода безопасна"

В предприятии оккупантов "Вода Крыма" говорят, что причиной неприятного запаха воды является ил, пишут в "Крым.Реалии".

Мол, его насосы "подхватили", когда тянули воду из Симферопольского водохранилища.

А произошло это потому, что там вода "на низких горизонтах" (ее практически нет).

Однако переживать не надо, потому что "вода безопасна" – ведь ее усиленно хлорируют.

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