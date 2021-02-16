Оккупацией украинского Крыма Россия создала прецедент в мире в отношении силовой смены границ. В частности, такие же шаги могут сделать и другие страны.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Произошло это во время форума "Азиатская стратегия в действии. Роль украинско-японского сотрудничества".

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О российском прецеденте в мире

Заместитель главы МИД подчеркнул, что ситуация в Крыму и на Донбассе является ярким примером политики российского ревизионизма. В то же время это, по его словам, говорит о критическом ослаблении веса норм и институтов международного права.

По большому счету мы столкнулись с первым силовым вариантом изменения границ после Второй мировой войны. Сегодня мы это наблюдали в Крыму. Где этот прецедент будет использован завтра – мы можем догадываться,

– отметил Енин.

Он добавил, что сегодня известно об амбициях не только российской стороны относительно силовой смены границ. В частности, эти вопросы чрезвычайно волнуют Японию. И прецеденты берутся именно из Крыма.

Другие угрозы со стороны России

Енин сообщил, что Украину особенно волнует факт все большей милитаризации оккупированного Крыма и возможного размещения там ядерного оружия.

Это не просто качественное и количественное усиление военной группировки России. Это еще и увеличение операционных возможностей российской военной машины в отношении их возможных операций в самых разных театрах военных действий. Говорится о Персидском заливе, о возможных отдельных операциях в регионах Азии и Средиземноморья,

– предупредил Енин.

Кроме этого, замминистра отметил угрозу экологической безопасности в Крыму и на Донбассе. Он подчеркнул, что происходит варварское уничтожение природных ресурсов путем пиратской добычи полезных ископаемых на оккупированных территориях.

Енин добавил, что из-за преступлений России Украина обратилась в международные суды.

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Оккупация украинского Крыма: как это было