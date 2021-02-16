Россия создала прецедент: из-за оккупации Крыма существует угроза силовой смены границ в мире
Оккупацией украинского Крыма Россия создала прецедент в мире в отношении силовой смены границ. В частности, такие же шаги могут сделать и другие страны.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Произошло это во время форума "Азиатская стратегия в действии. Роль украинско-японского сотрудничества".
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О российском прецеденте в мире
Заместитель главы МИД подчеркнул, что ситуация в Крыму и на Донбассе является ярким примером политики российского ревизионизма. В то же время это, по его словам, говорит о критическом ослаблении веса норм и институтов международного права.
По большому счету мы столкнулись с первым силовым вариантом изменения границ после Второй мировой войны. Сегодня мы это наблюдали в Крыму. Где этот прецедент будет использован завтра – мы можем догадываться,
– отметил Енин.
Он добавил, что сегодня известно об амбициях не только российской стороны относительно силовой смены границ. В частности, эти вопросы чрезвычайно волнуют Японию. И прецеденты берутся именно из Крыма.
Другие угрозы со стороны России
Енин сообщил, что Украину особенно волнует факт все большей милитаризации оккупированного Крыма и возможного размещения там ядерного оружия.
Это не просто качественное и количественное усиление военной группировки России. Это еще и увеличение операционных возможностей российской военной машины в отношении их возможных операций в самых разных театрах военных действий. Говорится о Персидском заливе, о возможных отдельных операциях в регионах Азии и Средиземноморья,
– предупредил Енин.
Кроме этого, замминистра отметил угрозу экологической безопасности в Крыму и на Донбассе. Он подчеркнул, что происходит варварское уничтожение природных ресурсов путем пиратской добычи полезных ископаемых на оккупированных территориях.
Енин добавил, что из-за преступлений России Украина обратилась в международные суды.
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Оккупация украинского Крыма: как это было
- В начале 2014 года Россия перебросила на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. В то же время на полуострове появилась группировка из российских "казаков".
- 16 марта Кремль провел так называемый референдум на территории Крыма, который послужил основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России. Референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированными.
- Цивилизованный мир осуждает оккупацию украинского Крыма и требует от России вернуть его.
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