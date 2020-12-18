Беларусь допустила Россию к "охране правопорядка"
Беларусь и Россия договорились о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка. Также они будут сотрудничать относительно охраны стратегических объектов инфраструктуры.
Договор подписали Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск Национальной гвардии России. Он опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
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Особенно неоднозначным подписание этого договора выглядит на фоне протестов в Беларуси. В двустороннем сотрудничестве будет ряд направлений:
- охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности,
- охрана важных государственных объектов,
- специальных грузов,
- борьба с терроризмом и экстремизмом,
- обеспечение мер силовой поддержки по противодействию преступности.
В документе отмечается, что стороны будут сотрудничать в форматах консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, подготовке кадров, проведении совместных учений и тому подобное.
Казалось бы, ничего экстраординарного здесь нет, но в документе также есть важное уточнение: "соглашение не препятствует сторонам развивать другие взаимоприемлемые формы сотрудничества".
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