Беларусь и Россия договорились о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка. Также они будут сотрудничать относительно охраны стратегических объектов инфраструктуры.

Договор подписали Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск Национальной гвардии России. Он опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Интересно Готовимся к горячей войне, - глава КГБ Беларуси о ситуации с протестами

Особенно неоднозначным подписание этого договора выглядит на фоне протестов в Беларуси. В двустороннем сотрудничестве будет ряд направлений:

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности,

охрана важных государственных объектов,

специальных грузов,

борьба с терроризмом и экстремизмом,

обеспечение мер силовой поддержки по противодействию преступности.

В документе отмечается, что стороны будут сотрудничать в форматах консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, подготовке кадров, проведении совместных учений и тому подобное.

Казалось бы, ничего экстраординарного здесь нет, но в документе также есть важное уточнение: "соглашение не препятствует сторонам развивать другие взаимоприемлемые формы сотрудничества".

Больше новостей о событиях в Беларуси, которые развернулись после президентских выборов – читайте по ссылке.