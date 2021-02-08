В Ровно из-за сильного снегопада сейчас оперативно координируют работу всех коммунальных и силовых служб. В частности, количество осадков в городе является неравномерным с количеством коммунальной техники, которая работает.

Городской глава Ровно Александр Третьяк рассказал, что ситуацию пытаются контролировать. По его словам, для расчистки дорог необходимо много техники, поэтому в городе привлекают частные организации, которые помогают справляться с последствиями непогоды.

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Третьяк отметил, что для посыпки дорожек в Ровно достаточно песчано-солевой смеси. В то же время ликвидировать последствия непогоды также помогают городские волонтеры.

Владельцы авто с полным приводом работают на улицах города и помогают вытягивать маршрутные такси, которые нуждаются в помощи на подъемах и спусках,

– рассказал мэр города.

Как он отметил, совместная скоординированная работа волонтеров и городских служб помогает достигать положительных результатов.

Ограничили ли въезд габаритного транспорта

Третьяк заявил, что служба автомобильных дорог уже приняла решение об ограничении въезда в Ровно для габаритного транспорта. По его словам, на дорогах государственного значения, которые есть в направлении Ровно, эти ограничения уже действуют с 12:00 8 февраля.

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Мэр также рассказал, что сейчас невозможно сказать, сколько времени будут действовать такие ограничения, ведь это решение координирует служба автомобильных дорог.

Непогода в Украине: коротко

В Украине 7 февраля 2021 года во многих городах значительно ухудшились погодные условия. Сейчас небольшой снег еще падает в 13 областях Украины.

По данным синоптиков, непогода не отступит до 14 февраля.

В Киеве объявили штормовое предупреждение, ведь синоптики прогнозируют прирост снега 20 – 30 сантиметров.

Для ликвидации последствий непогоды по всей Украине привлекли 1 770 спасателей и 1 550 единиц техники.

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