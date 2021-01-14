Сильный мороз и опасность на реках: украинцев предупредили об ухудшении погоды
В Украине прогнозируют ощутимое снижение температуры 15 – 16 января – ночью столбики термометров опустятся до -21 градуса. Синоптики предупреждают и об опасности на реках, где ожидают усиления ледовых явлений.
На Украину надвигается ухудшение погоды. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
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Сильный мороз будет везде
Синоптики прогнозируют значительное снижение температуры 15 – 16 января. Ночью ожидают -12...-18 градусов, а в северных областях до -21 градуса. Днем будет несколько теплее – столбики термометров будут достигать -10...-16 градусов.
В течение 17 – 18 января холодная погода сохранится.
В Киеве тоже в эти дни ожидают сильные морозы – ночью до -13...-18 градусов, днем – до -11...-15 градусов.
Ситуация на реках
Также людям рекомендуют быть осторожными на реках.
На 14 – 15 января усиление ледовых явлений до установления ледостава прогнозируют
- на реках Левобережья и Правобережья;
- на Киевском, на Каневском, Кременчугском, Каменском водохранилищах.
Кроме того, ледовые явления в виде заберегов, припая, ледохода 16 – 18 января будут и на Днепровском и Каховском водохранилищах.
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