В Украине прогнозируют ощутимое снижение температуры 15 – 16 января – ночью столбики термометров опустятся до -21 градуса. Синоптики предупреждают и об опасности на реках, где ожидают усиления ледовых явлений.

На Украину надвигается ухудшение погоды. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

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Сильный мороз будет везде

Синоптики прогнозируют значительное снижение температуры 15 – 16 января. Ночью ожидают -12...-18 градусов, а в северных областях до -21 градуса. Днем будет несколько теплее – столбики термометров будут достигать -10...-16 градусов.

В течение 17 – 18 января холодная погода сохранится.

В Киеве тоже в эти дни ожидают сильные морозы – ночью до -13...-18 градусов, днем – до -11...-15 градусов.

Ситуация на реках

Также людям рекомендуют быть осторожными на реках.

На 14 – 15 января усиление ледовых явлений до установления ледостава прогнозируют

на реках Левобережья и Правобережья;

на Киевском, на Каневском, Кременчугском, Каменском водохранилищах.

Кроме того, ледовые явления в виде заберегов, припая, ледохода 16 – 18 января будут и на Днепровском и Каховском водохранилищах.

Обратите внимание! В Укргидрометцентре прогнозируют потепление уже с 20 января. Между тем синоптик Леонид Горбань обещает морозную погоду на чуть более долгий период – до 8 февраля. После этого столбики термометров поднимутся, но показатели все равно будут со знаком "минус". Больше об этом читайте здесь.