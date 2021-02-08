Сильные морозы и снежные заносы охватили запад и север Украины. Впрочем, это не последний снегопад в феврале.

Их ожидают еще как минимум два. Сколько еще Украину будет засыпать снегом и в каких регионах – в прямом эфире рассказал Николай Кульбида, директор Укргидрометцентра.

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Причины снегопадов

Он добавил, что это обычная зима, от которой мы отвыкли. Кроме этого, снегопады возникают в связи с перемещение на нашу территорию циклонических образований.

Один из циклонов сейчас расположен над Украиной и вызывает не критический, но достаточно интенсивный снегопад в западных, северных и центральных областях Украины,

- пояснил Кульбида.

Кульбида: это не последний циклон

Впрочем, по его словам, ожидается, что таких циклонов будет еще аж 2. Один – 10 февраля, другой – 11-12 февраля 2021 года.

"Да, снега прибавится еще столько, сколько есть сейчас. А морозы после 13 февраля усилятся по всей территории Украины и будут достигать от 15 до 20 градусов мороза, а в отдельные дни будет еще прохладнее", – отметил Кульбида.

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Непогода в Украине: коротко