Сила и победа не в дронах, – ветеран АТО о стратегии на войне
Чтобы победить в войне – надо иметь четкую продуманную стратегию. Большое количество оружия – не причина считать, что победа уже в руках. Если неудачно им пользоваться, можно потерять все.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал ветеран АТО Леонид Остальцев в своем "VETERANO блоге". Он добавил, что важно эффективно планировать и использовать собственные силы и средства.
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"Главное – это то, что сила и победа не в дронах и не в их количестве, а в правильном и адекватном оценивании противника", – заверил Остальцев.
Я не тактик и не стратег. Я воевал в 30-й Отдельной механизированной бригаде и был обычным пехотинцем в должности пулеметчика, но даже мне понятно, что в войнах побеждают или с помощью мозгов, или с помощью жертв, – добавил ветеран.
По его словам, Украина – не советский союз, чтобы бросить на войну десятки и сотни миллионов жизней. У нас выход один – думать головой.
Смотрите "VETERANO блог" Леонида Остальцева: видео
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