Чтобы победить в войне – надо иметь четкую продуманную стратегию. Большое количество оружия – не причина считать, что победа уже в руках. Если неудачно им пользоваться, можно потерять все.

Такое мнение высказал ветеран АТО Леонид Остальцев в своем "VETERANO блоге". Он добавил, что важно эффективно планировать и использовать собственные силы и средства.

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"Главное – это то, что сила и победа не в дронах и не в их количестве, а в правильном и адекватном оценивании противника", – заверил Остальцев.

Я не тактик и не стратег. Я воевал в 30-й Отдельной механизированной бригаде и был обычным пехотинцем в должности пулеметчика, но даже мне понятно, что в войнах побеждают или с помощью мозгов, или с помощью жертв, – добавил ветеран.

По его словам, Украина – не советский союз, чтобы бросить на войну десятки и сотни миллионов жизней. У нас выход один – думать головой.

Смотрите "VETERANO блог" Леонида Остальцева: видео