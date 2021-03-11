Это сигнал олигархической системе, – Лещенко о ситуации вокруг Харьковских соглашений
Против тех депутатов, которые ратифицировали Харьковские соглашения, могут возбудить дела. Эта ситуация – сигнал олигархической и политической системе в Украине. Они должны понимать, что ни один олигарх не может бросать вызов государству.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал журналист Сергей Лещенко. Он отметил, что депутатам, которые ратифицировали соглашения, грозит минимум допрос в СБУ. Тем, кто на него не придет – силовой привод.
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"Я думаю, что в целом это сигнал всей олигархической и политической системе. Ни один олигарх не может бросать вызов государству", – сказал Лещенко. Он заверил, что если государство захочет, то поставит на место любого олигарха.
Тем, кто сейчас пытается играть в олигархические качели – на них будет найдена упарва,
– добавил журналист.
По его словам, с каждым будут бороться по-разному. "Для кого-то будут санкции, для кого-то – санкции на их телеканалы, лишение традиционных источников финансирования или часы или дни, проведенные на допросах в СБУ", – подытожил Лещенко.
Скандальные Харьковские соглашения: что известно
- Харьковские соглашения подписали еще в апреле 2010 года. В них говорится о продлении пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе на 25 лет.
- В то же время за это Украина получает скидку цены на газ на 30%. Однако не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров. Документ ратифицировала Верховная Рада.
- Генпрокуратура открыла дело по этим сделкам еще в 2014 году. В нем говорится о злоупотреблении властью и государственной измене.
Лещенко о ситуации вокруг Харьковских соглашений: видео
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