Сигнал дял однодумців: як підозра СБУ вплине на підтримку Шарія
Скандальний проросійський блогер та політик Анатолій Шарій неодноразово маніпулював інформацією в своїх блогах та з'являвся на медведчуківських і російських телеканалах. Утім лише зараз СБУ оголосила йому підозру в держзраді.
Мовилося саме про те, що Шарій в ефірах каналів і в блозі шкодив національній безпеці України на користь інших держав.
До теми Шарій може втекти в Москву, – адвокат про підозру проросійському блогеру
Проросійський блогер втік з України в далекому 2012 році, мовляв за те, що тоді ще журналіста Шарія переслідував режим Януковича за нібито викривальні матеріали.
Сам блогер місце свого проживання в Євросоюзі не афішує. Утім, за інформацією журналістів-розслідувачів, той давно оселився в іспанській віллі за декілька мільйонів євро.
Донедавна Шарій, образившись на медведчуківські канали – не підбираючи слів облаяв прокремлівські медіаресурси. Проте забувши старі образи та раптово змінивши думку – блогер знову відвідав ефір одного з каналів Медведчука.
Звинувачення Шарія у фейках
Хоч блогер публічно не симпатизує Росії, однак не рідко заяви Шарія збігаються з наративами Кремля та проросійських сил в Україні. Водночас звинувачення у фейках Шарій отримує не лише від українських журналістів.
Заяви Шарія збігаються з наративами Кремля / Фото проросійських ЗМІ
Зокрема, у матеріалі міжнародної експертної групи Bellingcat виявили – блогер поширив неправдиву інформацію, коли збили MH17, чим підтримав терористів.
Шарій повірив Безлеру на слово, що дзвінок відбувся в інший день, а також заявив, що СБУ сфальсифікувала їхні свідчення, навмисно видаливши важливі частини повної розмови.
Підозра СБУ – сигнал для українців
Утім мільйона аудиторія в інтернеті не гарантує таку ж підтримку і в реальній політиці. Анатолій Шарій не тішився своєю популярністю в ютубі, але результат – на місцевих виборах партія Шарія отримала мізерні 52 депутатських мандати.
Шарій не тішився популярністю в ютубі / UA Rating
Водночас підозра в держзраді від СБУ є сигналом не лише самого Шарія, а й для його однодумців в Україні. Адже після чергового скандалу з його персоною їх може значно поменшати.
Поделиться новостью