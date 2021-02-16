Скандальный пророссийский блогер и политик Анатолий Шарий неоднократно манипулировал информацией в своих блогах и появлялся на медведчуковских и российских телеканалах. Впрочем только сейчас СБУ объявила ему подозрение в госизмене.

Говорилось именно о том, что Шарий в эфирах каналов и в блоге вредил национальной безопасности Украины в пользу других государств.

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Пророссийский блогер сбежал из Украины в далеком 2012 году, мол из-за того, что тогда еще журналиста Шария преследовал режим Януковича за якобы обличительные материалы.

Сам блогер место своего проживания в Евросоюзе не афиширует. Впрочем, по информации журналистов-расследователей, тот давно поселился в испанской вилле за несколько миллионов евро.

До недавнего времени Шарий, обидевшись на медведчуковские каналы – не подбирая слов обругал прокремлевские медиаресурсы. Однако забыв старые обиды и внезапно изменив мнение, блогер снова посетил эфир одного из каналов Медведчука.

Обвинения Шария в фейках

Хотя блогер публично не симпатизирует России, однако нередко заявления Шария совпадают с нарративами Кремля и пророссийских сил в Украине. В то же время обвинения в фейках Шарий получает не только от украинских журналистов.



Заявления Шария совпадают с нарративами Кремля / Фото пророссийских СМИ

В частности, в материале международной экспертной группы Bellingcat обнаружили – блогер распространил ложную информацию, когда сбили MH17, чем поддержал террористов.

Шарий поверил Безлеру на слово, что звонок состоялся в другой день, а также заявил, что СБУ сфальсифицировала их показания, намеренно удалив важные части полного разговора.

Справка. Самолет рейса МН17 сбили над Донбассом в июле 2014 года, погибли 298 человек. Прокуратура Нидерландов обнаружила, что самолет сбили из "Бука", завезенного из России.

Подозрение СБУ – сигнал для украинцев

Впрочем, аудитория в интернете не гарантирует такую же поддержку и в реальной политике. Анатолий Шарий не радовался своей популярности в ютубе, но результат – на местных выборах партия Шария получила мизерные 52 депутатских мандата.



Шарий не радовался популярности в ютубе / UA Rating

В то же время подозрение в госизмене от СБУ является сигналом не только для самого Шария, но и для его единомышленников в Украине. Так как после очередного скандала с его персоной их может значительно поубавиться.