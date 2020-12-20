Крупнейший город Австралии – Сидней частично изолировали от остальных территорий страны из-за ситуации с коронавирусом. Новые ограничения стартуют с 21 декабря.

В пригороде Сиднея – вспышка коронавируса

Отдельные штаты – такие, как Виктория и Квинсленд, запретили людям прибывать из Сиднея. Об этом сообщает ВВС.

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В Южной Австралии тоже ввели двухнедельный карантин для жителей Сиднея. В Западной Австралии пошли еще дальше – закрыли границы.

Какие ограничения установили в Сиднее

Что касается самого мегаполиса, то в пригороде – на северном побережье, ввели изоляцию. Из-за вспышки коронавируса, около четверти миллиона человек – на карантине минимум до Рождества.

Массовые собрания в Сиднее – под запретом, а частные встречи ограничили до количестве 10 человек.

В закрытых общественных местах количество посетителей не должно превышать 1 человека на 4 квадратных метра.

Не работают дискотеки и ночные клубы. Разрешено проводить только вечеринки по случаю свадьбы – не более 20 участников.

Обратите внимание! Перед тем, как соседние штаты ввели ограничения, жители Сиднея массово пытались выехать из города. Именно это и стало причиной для беспокойства власти.

Какова ситуация с коронавирусом в Австралии

По состоянию на 20 декабря в Австралии обнаружили более 28 тысяч случаев коронавируса, умерли 908 человек. Выздоровели – около 25 тысяч больных.