COVID-19 отрезал Сидней от остальной части Австралии: детали
Крупнейший город Австралии – Сидней частично изолировали от остальных территорий страны из-за ситуации с коронавирусом. Новые ограничения стартуют с 21 декабря.
В пригороде Сиднея – вспышка коронавируса
Отдельные штаты – такие, как Виктория и Квинсленд, запретили людям прибывать из Сиднея. Об этом сообщает ВВС.
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В Южной Австралии тоже ввели двухнедельный карантин для жителей Сиднея. В Западной Австралии пошли еще дальше – закрыли границы.
Какие ограничения установили в Сиднее
Что касается самого мегаполиса, то в пригороде – на северном побережье, ввели изоляцию. Из-за вспышки коронавируса, около четверти миллиона человек – на карантине минимум до Рождества.
- Массовые собрания в Сиднее – под запретом, а частные встречи ограничили до количестве 10 человек.
- В закрытых общественных местах количество посетителей не должно превышать 1 человека на 4 квадратных метра.
- Не работают дискотеки и ночные клубы. Разрешено проводить только вечеринки по случаю свадьбы – не более 20 участников.
Какова ситуация с коронавирусом в Австралии
По состоянию на 20 декабря в Австралии обнаружили более 28 тысяч случаев коронавируса, умерли 908 человек. Выздоровели – около 25 тысяч больных.
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