Сидел за изнасилование и пил с отцом ребенка: что известно о возможном убийце Марии Борисовой
Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой, житель села Счастливое Херсонской области, уже сидел в тюрьме за изнасилование. Кроме того, мужчина все время пил и был очень агрессивным. Кстати, его замечали за рюмкой вместе с отцом девочки.
Источник:Obozrevatel
По информации СМИ, 63-летний подозреваемый когда-то поиздевался над мальчика из того же села. Ребенок выжил, но получил проблемы со здоровьем.
Важно Убийство 7-летней Марии Борисовой: все, что известно
Что известно о подозреваемом
- Журналисты проанализировали страницу мужчины в социальных сетях и отметили, что, вероятно, он родом из села Кладбинка в Казахстане.
- Подозреваемый имеет 2 взрослых сына и дочь.
- Однако предположили, что нормальных отношений с близкими он не поддерживает. Под одним из фото с детьми мужчина написал: "Через 15 лет".
- ТСН пишет, что подозреваемый был трижды судим: за хулиганство и тяжкие телесные повреждения.
Что говорят о мужчине знакомые
Люди, которые знали подозреваемого давно, уверяют, что ничего странного в его поведении не замечали. Однако родственница мужчины отметила, что его семья с ним не общается, потому что он – нехороший человек.
Семья предполагаемого убийцы поселилась в Счастливом давно. Однако его родные потом переехали в Россию.
Вероятно, это близкие подозреваемого / Фото со страницы мужчины в "Одноклассниках"
Мужчина выпивал
В Счастливом тоже многие называют подозреваемого плохим человеком. Селяне верят, что он мог совершить преступление, потому что агрессивен. Соседка мужчины рассказала, что он бросался на нее с топором.
Мужчина постоянно пил. У него даже бывала белая горячка. К слову, Николай мог выпить вместе с отцом убитой Маши, который бросил семью.
Он постоянно задирался, особенно с молодежью, искал приключений. Очень неприятный,
– рассказали жители Счастливого.
Кроме того, жители села отметили, что в тот вечер, 7 марта, Маша забежала к подозреваемому, чтобы узнать, не у него ли задержался папа, которого она ждала с подарком.
Мужчина выпивал / Фото со страницы подозреваемого в "Одноклассниках"
Предполагаемый убийца отказался копать яму для девочки
Подозреваемый работал копателем могил, но яму для Марии отказался копать. В то время мужчина "беспробудно" пил и говорил, что у него "руки плохие".
Кстати, соседи говорят, что из квартиры подозреваемого не слышали криков. Предположили, что человек пытал ребенка в своем сарае.
После страшного убийства Марии в Счастливом детей на улицы не выпускают.
Убийство Марии Борисовой: что известно
- Девочка исчезла 7 марта. Ее искали в течение нескольких суток.
- Ребенка нашли мертвым 11 марта. Ее тело лежало в полиэтиленовом пакете в сарае. Ранее помещения осматривали, поэтому вероятно его туда подбросили.
- Девушку могли изнасиловать и задушить, потому что на ней обнаружили волосы половых органов.
- Полиция провела генетические экспертизы. На основании результатов этих экспертиз и задержали подозреваемого.
- Когда к нему пришли правоохранители, он пытался покончить с собой – перерезал вены. Однако успели оказать медпомощь.
- Мужчину взяли под стражу до 12 мая без права внесения залога. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
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