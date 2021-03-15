Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой, житель села Счастливое Херсонской области, уже сидел в тюрьме за изнасилование. Кроме того, мужчина все время пил и был очень агрессивным. Кстати, его замечали за рюмкой вместе с отцом девочки.

По информации СМИ, 63-летний подозреваемый когда-то поиздевался над мальчика из того же села. Ребенок выжил, но получил проблемы со здоровьем.

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Что известно о подозреваемом

Журналисты проанализировали страницу мужчины в социальных сетях и отметили, что, вероятно, он родом из села Кладбинка в Казахстане.

Подозреваемый имеет 2 взрослых сына и дочь.

Однако предположили, что нормальных отношений с близкими он не поддерживает. Под одним из фото с детьми мужчина написал: "Через 15 лет".

ТСН пишет, что подозреваемый был трижды судим: за хулиганство и тяжкие телесные повреждения.

Что говорят о мужчине знакомые

Люди, которые знали подозреваемого давно, уверяют, что ничего странного в его поведении не замечали. Однако родственница мужчины отметила, что его семья с ним не общается, потому что он – нехороший человек.

Семья предполагаемого убийцы поселилась в Счастливом давно. Однако его родные потом переехали в Россию.



Вероятно, это близкие подозреваемого / Фото со страницы мужчины в "Одноклассниках"

Мужчина выпивал

В Счастливом тоже многие называют подозреваемого плохим человеком. Селяне верят, что он мог совершить преступление, потому что агрессивен. Соседка мужчины рассказала, что он бросался на нее с топором.

Мужчина постоянно пил. У него даже бывала белая горячка. К слову, Николай мог выпить вместе с отцом убитой Маши, который бросил семью.

Он постоянно задирался, особенно с молодежью, искал приключений. Очень неприятный,

– рассказали жители Счастливого.

Кроме того, жители села отметили, что в тот вечер, 7 марта, Маша забежала к подозреваемому, чтобы узнать, не у него ли задержался папа, которого она ждала с подарком.