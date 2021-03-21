Масштабные учения "Си Бриз – 2021": в Украину впервые прибудут военные из Японии
Украина готовится к проведению военных учений "Си Бриз – 2021" в Черном море. Организаторы сообщили, что к событию впервые присоединятся служащие военно-морских сил Японии.
Источник:Министерство обороны
Об этом договорился министр обороны Украины Андрей Таран во время своего визита в Токио. Всего в "Си Бриз – 2021" примут участие представители 29 стран-членов НАТО.
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В Черном море готовятся к международным военным учениям
В Одессе 19 марта состоялась конференция по планированию масштабных военных учений в Черном море, сообщает "АрмияInform".
Организаторы заявили, "Си Бриз – 2021" станут самым мощным событием за весь период проведения.
Представители ВМС Украины и США сообщили, что всего в 2021 году примут участие 30 кораблей. Зато в прошлом году их было 26.
Также впервые к тренировкам привлекут беспилотные авиационные комплексы Bayraktar. А еще запланировано участие большой группы береговых сил и средств бронированной техники и артиллерии.
Беспилотный летательный аппарат Bayraktar / Фото Википедии
Впервые от Государственной пограничной службы Украины будут привлечены не только морской, но и сухопутный и воздушный компоненты.
В 2020 году в военных учениях "Си Бриз" участвовали представители лишь 20 стран. В этом году количество участников увеличилось до 29.
Что известно о военных учениях "Си Бриз"?• Международные военные учения "Си Бриз" проводят в Украине с 1997 года. Одними из соорганизаторов события являются Соединенные Штаты Америки.
• Согласно договоренности, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру побережья Черного моря, а США поддерживают учения финансово, предоставляют необходимую технику и оборудование.
• Россия неоднократно выступала против проведения "Си Бриз". В 2008 году Кремль заявил об "антироссийском характере" учений.
• В 2020 году Россия прибегла к провокациям во время "Си Бриз". В частности, российский патрульный корабль Береговой охраны ФСБ России требовал, чтобы болгарское судно покинуло район пребывания, где участники учений отрабатывали маневры.
Данные: Википедия
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