Украина готовится к проведению военных учений "Си Бриз – 2021" в Черном море. Организаторы сообщили, что к событию впервые присоединятся служащие военно-морских сил Японии.

Об этом договорился министр обороны Украины Андрей Таран во время своего визита в Токио. Всего в "Си Бриз – 2021" примут участие представители 29 стран-членов НАТО.

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В Черном море готовятся к международным военным учениям

В Одессе 19 марта состоялась конференция по планированию масштабных военных учений в Черном море, сообщает "АрмияInform".

Организаторы заявили, "Си Бриз – 2021" станут самым мощным событием за весь период проведения.

Представители ВМС Украины и США сообщили, что всего в 2021 году примут участие 30 кораблей. Зато в прошлом году их было 26.

Также впервые к тренировкам привлекут беспилотные авиационные комплексы Bayraktar. А еще запланировано участие большой группы береговых сил и средств бронированной техники и артиллерии.



Беспилотный летательный аппарат Bayraktar / Фото Википедии

Впервые от Государственной пограничной службы Украины будут привлечены не только морской, но и сухопутный и воздушный компоненты.

В 2020 году в военных учениях "Си Бриз" участвовали представители лишь 20 стран. В этом году количество участников увеличилось до 29.