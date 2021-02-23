У Швеції пропонують не платити зарплату депутатам-прогульникам
У Швеції пропонують не виплачувати зарплату депутатам-прогульникам. Присутність парламентарів на робочих місцях перевірятимуть вже з січня 2022 року.
Источник:Sveriges Radio
Відповідну зміну до законодавства внесли представники усіх 8 партій у Риксдагу – швецькому парламенту.
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Лідерка соціал-демократів Аннелі Карлссон наголосила, що депутати мають дотримуватися правил ринку праці.
Важливо, щоб для політиків діяли правила, подібні до тих, які є на ринку праці: людина отримує винагороду за зроблену роботу. І в Риксдагу є згода щодо цього,
– заявила Карлссон.
Водночас відсутність депутата на засіданні не є порушенням правил, адже до відвідуваності парламентарів немає чітких вимог.
Водночас у Швеції розповіли, що прогули парламентарів не є системною проблемою. Однак навіть поодинокі випадки кидають тінь на весь Риксдаг.
"Зрозуміло, що навіть якщо окремі члени парламенту так чинять, це кидає тінь на роботу всього Риксдагу, і так не має бути. Це про захист доброчесності всієї інституції", – заявив політик Тобіас Біллстрьом.
Що передбачає ініціатива
- Коли депутат прогуляв понад 60% засідань упродовж 3 місяців, він отримує від спікера попередження.
- Якщо ж це продовжиться упродовж кварталу – депутат має повернути свою зарплату.
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