Известный микрокар BMW Isetta, который выпускался в конце 1950-х годов, собирается возродить швейцарский стартап под названием Microlino. И хотя разработку машины немного затормозила пандемия, электрокар все-таки выпустят уже в 2021 году.

Источник: "Авто24" на 24 канале

Прообраз модели известен интересной компоновкой, где пассажиры попадают в салон через единственные двери, которыми фактически является носовая часть машины. Дизайн и концепцию почти полностью копирует и потомок.

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Машина должна привлечь покупателей такими возможностями:

легкость парковки;

скромный расход электричества на каждый километр.



Микрокар не потребует много затрат на электричество / Фото Microlino

Сейчас известно немного технических особенностей машины. Электромотор будет иметь мощность 15 сил и развивать 100 Нм крутящего момента. Соответственно максимальная скорость составит 90 километров в час, а до 50 километров машина разгоняется за 5 секунд.

Запас хода полностью заряженной батареи на 8 киловатт-часов составит 125 километров. За доплату можно будет заказать 14-киловаттную батарею на 200 километров. На зарядку аккумуляторов понадобится 4 часа. Начальная цена электромобиля – примерно 12 тысяч евро.

Обзор микрокара Microlino: смотрите видео

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Компания Sony объявила, что завершила разработку своего автономного электромобиля Vision-S, и уже перешла к его испытаниям на дорогах Европы. Сейчас они проходят только на путях Австрии, родины Magna International в сотрудничестве с которой и разработано авто.

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