Швейцария ужесточает карантин: рестораны не будут работать месяц
Правительство Швейцарии решило усилить карантин из-за сложной эпидемиологической ситуации. Новые ограничения начнут действовать в стране перед рождественскими праздниками – с 22 декабря.
Количество больных коронавирусом в Швейцарии продолжает увеличиваться. Об этом со ссылкой на заявление правительства страны сообщает The Local.
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Больницы и медицинские работники уже несколько недель находятся под сильным давлением. Праздничный период увеличивает риск еще более быстрого роста заболеваемости,
– говорится в заявлении правительства.
Что запретят в Швейцарии
- Ресторанам и кафе запретили принимать посетителей. Они могут работать только на вынос.
- Проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий – запрещено.
- Количество людей, которые одновременно будут находиться в магазине, будет ограничено.
- Профессиональным командам разрешат играть, однако без зрителей.
Такие ограничения продлятся в стране в течение 22 декабря – 22 января. Добавим, что катание на лыжах правительство не запретило. Впрочем, необходимо находиться в маске на подъемниках и в очереди.
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Ситуация критическая
По словам министра здравоохранения Швейцарии Алена Берсета, кантоны, у которых показатель распространения COVID-19 остается ниже 1 в течение более недели могут не ужесточать ограничения.
Впрочем, пока только Вале и Женева имеют уровень ниже 1.
Развитие пандемии не соответствует нашим ожиданиям. Это критическая ситуация. У большинства кантонов растет число новых случаев инфицирования. В долгосрочной перспективе ситуация в больницах неустойчива,
– сказал министр.
Что известно о коронавирусе в Швейцарии
За период пандемии коронавирусом в Швейцарии заразились 403 989 человек. Из них 311 500 больных уже выздоровели, а 6 561 – умер. Сейчас продолжают болеть 85 928 человек. Кстати, ежедневно в стране фиксируют по 100 летальных исходов от COVID-19.
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