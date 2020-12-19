Правительство Швейцарии решило усилить карантин из-за сложной эпидемиологической ситуации. Новые ограничения начнут действовать в стране перед рождественскими праздниками – с 22 декабря.

Количество больных коронавирусом в Швейцарии продолжает увеличиваться. Об этом со ссылкой на заявление правительства страны сообщает The Local.

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Больницы и медицинские работники уже несколько недель находятся под сильным давлением. Праздничный период увеличивает риск еще более быстрого роста заболеваемости,

– говорится в заявлении правительства.

Что запретят в Швейцарии

Ресторанам и кафе запретили принимать посетителей. Они могут работать только на вынос.

Проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий – запрещено.

Количество людей, которые одновременно будут находиться в магазине, будет ограничено.

Профессиональным командам разрешат играть, однако без зрителей.

Такие ограничения продлятся в стране в течение 22 декабря – 22 января. Добавим, что катание на лыжах правительство не запретило. Впрочем, необходимо находиться в маске на подъемниках и в очереди.

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Ситуация критическая

По словам министра здравоохранения Швейцарии Алена Берсета, кантоны, у которых показатель распространения COVID-19 остается ниже 1 в течение более недели могут не ужесточать ограничения.

Впрочем, пока только Вале и Женева имеют уровень ниже 1.

Развитие пандемии не соответствует нашим ожиданиям. Это критическая ситуация. У большинства кантонов растет число новых случаев инфицирования. В долгосрочной перспективе ситуация в больницах неустойчива,

– сказал министр.