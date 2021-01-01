По ротационному принципу Швеция с 1 января начала председательство в ОБСЕ, которое продлится в течение 2021 года. Новая руководительница Организации Анн Линде видит одним из приоритетов своей работы завершение войны в Украине.

О том, что именно российская агрессия против Украины будет одним из приоритетов Швеции в ОБСЕ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

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К слову, и сама Анн Линде подчеркивала приоритетность украинского вопроса, выступая на министерской встрече ОБСЕ перед получением новых полномочий. Она заверила, что продолжит поиски устойчивого решения завершения конфликта.

Это решение должно полностью соответствовать принципам суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, то есть включая Крым и Севастополь,

– заявила руководительница шведского МИД.

Кроме того, издание отмечает, что предыдущие руководители ОБСЕ в первые дни работы посещали Украину, в частности линию разграничения на Донбассе. Анн Линде не станет исключением и приедет в Украину в январе.

Реакция Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил шведскую дипломатку с назначением и отметил, что ждет встречи в Киеве, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

В то же время украинская делегация в ТКГ отметила, что Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из крупнейших наших друзей.

"Ожидаем Анн Линде в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важной возможностью руководительницы ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Россией части территории Украины", – подчеркнула украинская делегация.

Коротко об ОБСЕ и ее роли в войне: