В Швеции предлагают не выплачивать зарплату депутатам-прогульщикам. Присутствие парламентариев на рабочих местах будут проверять уже с января 2022 года.

Соответствующее изменение в законодательство внесли представители всех 8 партий в Риксдаге – шведском парламенте.

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Лидер социал-демократов Аннели Карлссон подчеркнула, что депутаты должны соблюдать правила рынка труда.

Важно, чтобы для политиков действовали правила, подобные тем, которые есть на рынке труда: человек получает вознаграждение за сделанную работу. И в Риксдаге есть согласие насчет этого,

– заявила Карлссон.

В то же время отсутствие депутата на заседании не является нарушением правил, ведь к посещаемости парламентариев нет четких требований.

В то же время в Швеции рассказали, что прогулы парламентариев не системная проблема. Однако даже единичные случаи бросают тень на весь Риксдаг.

"Понятно, что даже если отдельные члены парламента так поступают, это бросает тень на работу всего Риксдага, и так не должно быть. Это о защите добродетели всей институции", – заявил политик Тобиас Биллстрем.

Что предусматривает инициатива