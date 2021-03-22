У Черкаській області знайшли тіло ветерана АТО Анатолія Ганненка. Чоловік зник ще наприкінці грудня 2020 року.

Про те, що АТОвця знайшли, виданню повідомила прессекретарка головного управління Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк. Читайте також "Став на нашому місці": в Одесі охоронці побили ветерана АТО – відео На Черкащині знайшли тіло ветерана АТО Ганненка У поліції розповіли, що труп чоловіка витягли з водойми села Бобриця Канівського району.

Канівського району. Слідів насильницької смерті на тілі Анатолія Ганненка не виявили.

на тілі Анатолія Ганненка не виявили. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Що відомо про зникнення чоловіка Учасник бойових дій Ганненко зник 28 грудня 2020 року. Розшуком чоловіка займалися оперативно-розшукові групи. Зверніть увагу! Нещодавно в селі Владівка, що на Запоріжжі, підліток Богдан Возний допоміг правоохоронцям розкрити жорстоке вбивство учасника АТО. Хлопцеві тільки 14 років.