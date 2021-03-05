Депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич розповів, що завдяки йому у 2014 році з Криму вдалося евакуювати одіозного російського політика Володимира Жиріновського. Тоді він нібито мав при собі мандат Олександра Турчинова.

За словами Шуфрича, він прилетів у Сімферополь 28 листопада (вочевидь, він помилився, маючи на увазі лютий – 24 канал). Нардеп стверджує, що мав при собі мандат Олександра Турчинова, який тоді тимчасово виконував обов'язки президента.

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Як рятував Жиріновського

Шуфрич розповів: Жиріновського штучно не випускали із Сімферополя. На уточнювальне питання ведучої Наталі Мосейчук про те, що таке "штучне утримування", Шуфрич відповів, що це закриття повітряного простору. Його, за словами тодішнього нардепа від "Партії регіонів" Шуфрича, ввела саме Україна.

Тоді він звернувся до Пашинського з проханням відправити його додому. Він зазначив: його там зустріли добре, а Порошенка – навпаки, вважали зрадником.

Тоді у Крим дозволили прилетіти тільки Порошенку і мені. Вони знали, що я прилетів від керівника української держави і тоді вирішили, що Жириновському краще летіти додому. Там і без нього всього вистачало,

– розповів Шуфрич.

Бачився з колаборантами

Нардеп зізнався, що зустрічався з колаборантом Володимиром Константиновим, якого ще у 2014 році звинуватили у державній зраді. З ним Шуфрич нібито "багато про що домовився". "Ми багато про що домовилися, але, на жаль, на наступний день через розбалансування і деорганізації різних гілок влади в Україні, було порушено кримінальну справу проти Константинова і Аксьонова і пішло-поїхало", – зазначив Шуфрич.

Зазначимо. Володимир Жиріновський 28 лютого 2014 лютого справді літав у Крим. Тоді він публічно заявив, що робить це, аби підтримати військових. Тоді російські окупанти вже почали перекидати свої сили на півострів.