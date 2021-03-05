Депутат от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич рассказал, что благодаря ему в 2014 году из Крыма удалось эвакуировать одиозного российского политика Владимира Жириновского. Тогда он якобы имел при себе мандат Александра Турчинова.

По словам Шуфрича, он прилетел в Симферополь 28 ноября (очевидно, он ошибся, имея в виду февраль – 24 канал). Нардеп утверждает, что имел при себе мандат Александра Турчинова, который тогда временно исполнял обязанности президента.

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Как спасал Жириновского

Шуфрич рассказал: Жириновского искусственно не выпускали из Симферополя. На уточняющий вопрос ведущей Натальи Мосейчук о том, что такое "искусственное содержание", Шуфрич ответил, что это закрытие воздушного пространства. Его, по словам тогдашнего нардепа от "Партии регионов" Шуфрича, ввела именно Украина.

Тогда он обратился к Пашинскому с просьбой отправить его домой. Он отметил: его там встретили хорошо, а Порошенко – наоборот, считали предателем.

Тогда в Крым разрешили прилететь только Порошенко и мне. Они знали, что я прилетел от руководителя украинского государства и тогда решили, что Жириновскому лучше лететь домой. Там и без него всего хватало,

– рассказал Шуфрич.

Виделся с коллаборантами

Нардеп признался, что встречался с коллаборационистом Владимиром Константиновым, которого еще в 2014 году обвинили в государственной измене. С ним Шуфрич якобы "о многом договорился". "Мы много о чем договорились, но, к сожалению, на следующий день из-за разбалансировки и деорганизации различных ветвей власти в Украине, было возбуждено уголовное дело против Константинова и Аксенова и пошло-поехало", – отметил Шуфрич.

Отметим. Владимир Жириновский 28 февраля 2014 февраля действительно летал в Крым. Тогда он публично заявил, что делает это, чтобы поддержать военных. Тогда российские оккупанты уже начали перебрасывать свои силы на полуостров.