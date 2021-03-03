После блокировки "112 Украина", NewsOne и ZIK их работники запустили новый телеканал – "Первый независимый". Однако, похоже, что они решили не ограничиваться только одним медиа.

Об этом народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил в эфире "Первого независимого". При этом он не уточнил о каких временных рамках говорится.

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Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" уверен, что украинская власть не сможет заблокировать работу этого нового телеканала.

У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели они и его будут закрывать? И каким образом?,

– отметил он.

Заметим, что "Первый независимый" начал свое вещание вечером 26 февраля, после этого его сразу начали блокировать провайдеры. Сейчас его эфир транслируют только на ютуб-канале.



Что известно о "Первом независимом" / Инфографика 24 канала

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