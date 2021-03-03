Шуфрич заявил, что команда Медведчука готовит еще один пророссийский канал
После блокировки "112 Украина", NewsOne и ZIK их работники запустили новый телеканал – "Первый независимый". Однако, похоже, что они решили не ограничиваться только одним медиа.
Источник:24 канал
Об этом народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил в эфире "Первого независимого". При этом он не уточнил о каких временных рамках говорится.
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Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" уверен, что украинская власть не сможет заблокировать работу этого нового телеканала.
У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели они и его будут закрывать? И каким образом?,
– отметил он.
Заметим, что "Первый независимый" начал свое вещание вечером 26 февраля, после этого его сразу начали блокировать провайдеры. Сейчас его эфир транслируют только на ютуб-канале.
Что известно о "Первом независимом" / Инфографика 24 канала
Блокировка каналов, связанных с Медведчуком: основное
- 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа Тараса Козака и телеканалов его соратника Виктора Медведчука.
- Говорится о "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые по документам официально принадлежат именно Козаку. Впоследствии и сам Медведчук с женой Марченко попали под санкции СНБО.
- После того, как заблокированные каналы прекратили вещание, 100 их сотрудников создали новый телеканал. Сделали они это на базе львовского "Первого независимого".
- Чтобы вернуться в эфир, они создали новую компанию с уставным капиталом в 100 гривен. Ее назвали ООО "Медиахолдинг "Новости".
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