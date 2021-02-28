За оскорбление правоохранителя – штраф: законопроект уже в Раде
В украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение штрафов за оскорбление правоохранителей при исполнении служебных обязанностей. "Кривое слово" в сторону полицейского может обойтись от 340 до 680 гривен, или общественными работами.
Источник:Верховная Рада
Законопроект №5050-1 зарегистрировали в парламенте еще 24 февраля.
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Авторами законопроекта являются сразу ряд нардепов от "Слуги народа" – Вячеслав Медяник, Дмитрий Припутень и Максим Павлюк, депутат от группы "Доверие" Владимир Арешонков и член фракции партии "ОПЗЖ" Григорий Мамка.
За оскорбление кого предлагают штрафовать:
- полицейских,
- работников Государственной пограничной службы,
- членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы.
Какие наказания предусматривает законопроект:
- За публичное оскорбление предлагают штрафовать от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 680 гривен) или общественными работами от 20 до 30 часов.
- За злостное неповиновение правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей увеличить штрафы – от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 1700 гривен) или общественные/исправительные работы.
- Увеличить штрафы за мелкое хулиганство до 170 – 510 гривен.
- Увеличить штрафы за публичные призывы к невыполнению законных распоряжений правоохранителей, если это приводит к нарушению общественного порядка до 510 – 850 гривен или исправительные или общественные работы.
Данные из проекта "Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно защиты чести и достоинства граждан и сотрудников правоохранительных органов"
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