В украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение штрафов за оскорбление правоохранителей при исполнении служебных обязанностей. "Кривое слово" в сторону полицейского может обойтись от 340 до 680 гривен, или общественными работами.

Законопроект №5050-1 зарегистрировали в парламенте еще 24 февраля. Актуально "Слуги" внесли в Раду законопроект о коллаборационизме: о чем он Авторами законопроекта являются сразу ряд нардепов от "Слуги народа" – Вячеслав Медяник, Дмитрий Припутень и Максим Павлюк, депутат от группы "Доверие" Владимир Арешонков и член фракции партии "ОПЗЖ" Григорий Мамка. За оскорбление кого предлагают штрафовать: полицейских,

работников Государственной пограничной службы,

членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы. Какие наказания предусматривает законопроект: За публичное оскорбление предлагают штрафовать от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан ( от 340 до 680 гривен ) или общественными работами от 20 до 30 часов.

) или общественными работами от 20 до 30 часов. За злостное неповиновение правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей увеличить штрафы – от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 850 – 1700 гривен ) или общественные/исправительные работы.

) или общественные/исправительные работы. Увеличить штрафы за мелкое хулиганство до 170 – 510 гривен.

Увеличить штрафы за публичные призывы к невыполнению законных распоряжений правоохранителей, если это приводит к нарушению общественного порядка до 510 – 850 гривен или исправительные или общественные работы. Данные из проекта "Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно защиты чести и достоинства граждан и сотрудников правоохранительных органов"